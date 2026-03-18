18 марта, 15:51

Политика

Депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутата Андрея Свинцова исключили из Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Об этом сообщила в телеграм-канале замруководителя аппарата фракции Элеонора Кавшар.

"Свинцов А. Н. исключен из партии в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России", – написала Кавшар.

Также, по ее словам, данное требование прозвучало со стороны представителей отделений партии в регионах. Решение об отстранении депутата было принято единогласно 18 марта 2026 года.

Информация о возможном исключении Свинцова из партии распространилась в СМИ накануне. Данный вопрос, как отмечалось, не раз поднимал в ходе собраний лидер фракции Леонид Слуцкий. В качестве причины называлась активная позиция депутата в отношении блокировки мессенджера Telegram.

Свинцов состоял в ЛДПР с 2000 года. С 2003-го он работал в секретариате бывшего лидера партии Владимира Жириновского. С 2008 по 2011 год был его помощником, а в 2013-м окончил созданный экс-главой фракции Институт мировых цивилизаций. Он пришел в Госдуму в 2022 году после смерти Жириновского.

