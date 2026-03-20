Москвичи направили более 5,5 млн рублей в поддержку благотворительных фондов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 5,5 миллиона рублей москвичи направили в поддержку благотворительных фондов в рамках акции "Месяц добра" за месяц, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организовано в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". До 5 апреля включительно горожане могут пожертвовать городские или детские баллы в благотворительные фонды, являющиеся партнерами программы. Один балл эквивалентен одному рублю.

Акция в основном сосредоточена на поддержке участников спецоперации, а также жителей новых и приграничных регионов. В частности, Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" и другие организации закупают на собранные средства для бойцов снаряжение, технику, а для мирных жителей – медикаменты, продукты, одежду и другие предметы первой необходимости.

За все время проведения акции данным фондам удалось собрать более 1,8 миллиона рублей.

Вместе с тем на витрине программы "Миллион призов" представлены другие благотворительные организации, ежедневно оказывающие помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, семьям в сложных жизненных ситуациях, пожилым людям и бездомным животным.

Например, баллы можно перевести в организации, занимающиеся помощью людям с особенностями развития. В частности, ресурсный центр "Ясенева Поляна" предоставляет образовательные услуги, программы профориентации и социальной интеграции для детей и взрослых с нарушениями слуха, зрения и слепоглухих.

В свою очередь, центр лечебной педагогики "Особое детство" помогает детям с психическими расстройствами, включая аутизм, эпилепсией, детским церебральным параличом, генетическими синдромами, нарушениями интеллекта и поведения, а также оказывает психологическую, информационную и правовую поддержку их родителям.

Полный список организаций доступен по ссылке в разделе "Благотворительность".

Чтобы совершить пожертвование, авторизированному пользователю следует выбрать карточку конкретного фонда на витрине соответствующей категории, указать сумму и нажать кнопку "Оформить заказ". Городские баллы будут списаны с его счета и переведены в указанную организацию.

Причем каждому переводу выдается уникальный промокод, который можно найти в личном кабинете в разделе "Заказы". Он позволяет отслеживать информацию о переводе в отчетной документации фонда, опубликованной на его сайте. Отчеты обновляются ежемесячно.

Уточняется, что участие в акции предоставляется и юным пользователям программы "Миллион призов". Дети в возрасте от 6 до 14 лет могут направить свои детские баллы в фонды помощи животным. Это может стать для них первым опытом осознанной благотворительности и способствовать формированию чувства ответственности.

В знак благодарности за участие программа подготовила специальный подарок – скидка в размере 500 баллов на приобретение одного сувенира из эксклюзивной коллекции, которая будет представлена в апреле. Скидка будет автоматически применена к авторизованным пользователям. Этот весенний подарок станет символом того, что добрые дела возвращаются, и даже небольшой вклад может стать частью значимой поддержки.

