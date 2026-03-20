20 марта, 17:02

Общество

Москвичи направили более 5,5 млн рублей в поддержку благотворительных фондов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 5,5 миллиона рублей москвичи направили в поддержку благотворительных фондов в рамках акции "Месяц добра" за месяц, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организовано в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". До 5 апреля включительно горожане могут пожертвовать городские или детские баллы в благотворительные фонды, являющиеся партнерами программы. Один балл эквивалентен одному рублю.

Акция в основном сосредоточена на поддержке участников спецоперации, а также жителей новых и приграничных регионов. В частности, Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" и другие организации закупают на собранные средства для бойцов снаряжение, технику, а для мирных жителей – медикаменты, продукты, одежду и другие предметы первой необходимости.

За все время проведения акции данным фондам удалось собрать более 1,8 миллиона рублей.

Вместе с тем на витрине программы "Миллион призов" представлены другие благотворительные организации, ежедневно оказывающие помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, семьям в сложных жизненных ситуациях, пожилым людям и бездомным животным.

Например, баллы можно перевести в организации, занимающиеся помощью людям с особенностями развития. В частности, ресурсный центр "Ясенева Поляна" предоставляет образовательные услуги, программы профориентации и социальной интеграции для детей и взрослых с нарушениями слуха, зрения и слепоглухих.

В свою очередь, центр лечебной педагогики "Особое детство" помогает детям с психическими расстройствами, включая аутизм, эпилепсией, детским церебральным параличом, генетическими синдромами, нарушениями интеллекта и поведения, а также оказывает психологическую, информационную и правовую поддержку их родителям.

Полный список организаций доступен по ссылке в разделе "Благотворительность".

Чтобы совершить пожертвование, авторизированному пользователю следует выбрать карточку конкретного фонда на витрине соответствующей категории, указать сумму и нажать кнопку "Оформить заказ". Городские баллы будут списаны с его счета и переведены в указанную организацию.

Причем каждому переводу выдается уникальный промокод, который можно найти в личном кабинете в разделе "Заказы". Он позволяет отслеживать информацию о переводе в отчетной документации фонда, опубликованной на его сайте. Отчеты обновляются ежемесячно.

Уточняется, что участие в акции предоставляется и юным пользователям программы "Миллион призов". Дети в возрасте от 6 до 14 лет могут направить свои детские баллы в фонды помощи животным. Это может стать для них первым опытом осознанной благотворительности и способствовать формированию чувства ответственности.

В знак благодарности за участие программа подготовила специальный подарок – скидка в размере 500 баллов на приобретение одного сувенира из эксклюзивной коллекции, которая будет представлена в апреле. Скидка будет автоматически применена к авторизованным пользователям. Этот весенний подарок станет символом того, что добрые дела возвращаются, и даже небольшой вклад может стать частью значимой поддержки.

Ранее "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев. Они станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. Кроме того, в столице активно развивается сообщество наставников, многие из которых являются участниками образовательных программ "Мосволонтера" прошлых лет.

Зумеры подключают благотворительные подписки в 2,5 раза чаще остальных россиян

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

