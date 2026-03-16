На mos.ru можно открыть собственный благотворительный сбор ко Дню добрых дел

На портале mos.ru появился специальный раздел для благотворительных сборов, приуроченных к Международному дню добровольцев. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Создать добровольное пожертвование можно за несколько минут, выбрав одну из категорий: помощь тяжелобольным детям и взрослым, одиноким людям, нуждающимся семьям, бездомным животным или проектам в области науки и экологии.

"Чтобы начать помогать другим и делать добрые дела, достаточно одного маленького шага: поддержать словом, приободрить улыбкой, подставить плечо или сделать посильное пожертвование в адрес тех, кто оказался в беде. Мы решили не ограничиваться только Международным днем добрых дел и продлили его на месяц", – цитирует замглавы ведомства Бориса Фролова портал мэра и правительства столицы.

Акция, по его словам, продлится с 15 марта по 15 апреля.

Отмечается, что на портале mos.ru представлено свыше 100 проверенных некоммерческих организаций (НКО), официально зарегистрированных в реестре благотворительных учреждений Москвы и подтвердивших свою репутацию. Эти организации занимаются социально значимыми проектами и регулярно отчитываются о расходовании полученных средств. Все пожертвования, собранные в рамках акций, равномерно распределяются между НКО из выбранной категории.

Кроме праздничных, на сервисе доступны и другие регулярные поводы для сбора средств, связанные с важными жизненными событиями: свадьбой, днем рождения, карьерным ростом, рождением ребенка или переездом. При этом пользователи могут организовать сбор и без привязки к конкретному событию.

После выбора повода необходимо определить его продолжительность (от 1 до 30 дней с момента начала), выбрать дизайн, опубликовать информацию и поделиться ссылкой с друзьями, родственниками или разместить ее в соцсетях.

Однако создание благотворительного сбора является лишь одним из способов помощи. В частности, москвичи могут перевести средства подопечным фондов через mos.ru/blago, пожертвовать при оплате счетов в "Мои платежи" или в приложении "Моя Москва" и подписаться на регулярную поддержку через автоплатежи.

Вместе с тем горожане могут присоединиться к акциям и мероприятиям, которые организует "Мосволонтер". При его содействии в столице развиваются более 10 направлений добровольческой деятельности, включая событийное, социальное, культурное, экологическое, патриотическое, спортивное, зооволонтерство, инклюзивное, медиаволонтерство, а также помощь в здравоохранении и общественной безопасности. На сайте mosvolonter.ru можно выбрать подходящее мероприятие, узнать, как стать волонтером, и зарегистрироваться на свое первое добровольческое событие.

Ранее "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев. Они станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. Кроме того, в столице активно развивается сообщество наставников, многие из которых являются участниками образовательных программ "Мосволонтера" прошлых лет.

