Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 09:21

Общество

"Мосволонтер" представил новые обучающие программы для добровольцев

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Обновленные программы станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях, отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она обратила внимание, что в столице активно развивается сообщество наставников, многие из которых являются участниками образовательных программ "Мосволонтера" прошлых лет. В этом году они станут помощниками для новичков-организаторов.

В частности, интенсив "Пять ключей. НКО и компании" разработали, учитывая специфику организации добровольческой деятельности в коммерческих фирмах, благотворительных фондах, общественных объединениях и других некоммерческих структурах. Он подойдет совершеннолетним сотрудникам, которые развивают добровольчество в корпоративной среде и занимаются решением общественно значимых задач.

В четверг, 12 февраля, в рамках однодневного обучения участники смогут узнать о современных подходах к управлению волонтерами и вовлечении добровольцев в добрые события. В интенсив входят тренинги, интерактивные задания и практические кейсы.

Отдельное внимание уделят нетворкингу. Представители НКО и бизнеса обсудят актуальные вопросы в сфере волонтерства и обменяются эффективными методами создания команд и опытом совместной работы. По завершении обучения будет сформировано коммуникативное пространство для руководителей добровольческих объединений, готовых к общению и развитию культуры добрых дел в городе.

Кроме того, подготовлен интенсив "Первый шаг". К участию в нем приглашаются педагоги профильных предметов и дополнительного образования, советники по воспитанию, вожатые и заместители директоров московских школ. Ограничений по трудовому стажу и опыту волонтерства нет.

Обучение состоится в гибридном формате. Оно пройдет с 13 февраля по 13 апреля. Участники освоят теорию под руководством экспертов в сфере волонтерства, а потом закрепят полученный материал с помощью практики.

В ходе интенсива кураторы будут поддерживать участников и делиться с ними опытом. В числе наставников лучшие выпускники прошлых сезонов программы "Первый шаг". По итогам обучения педагоги представят результаты проделанной работы вместе со своими командами и получат обратную связь.

Регистрация на оба интенсива открыта до 10 февраля включительно на сайте "Мосволонтера".

К волонтерской деятельности в 2025 году присоединились более 180 тысяч москвичей разных возрастов, рассказал ранее Сергей Собянин. Он отметил помощь добровольцев при организации развлекательных и спортивных мероприятий, социальных акций и других проектов. Например, в годовщину Победы в Великой Отечественной войне они активно принимали участие в приуроченных к дате событиях.

"Новости дня": волонтерское движение Москвы объединило 1,5 млн человек

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика