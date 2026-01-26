"Мосволонтер" представил новые обучающие программы для добровольцев

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Обновленные программы станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях, отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она обратила внимание, что в столице активно развивается сообщество наставников, многие из которых являются участниками образовательных программ "Мосволонтера" прошлых лет. В этом году они станут помощниками для новичков-организаторов.

В частности, интенсив "Пять ключей. НКО и компании" разработали, учитывая специфику организации добровольческой деятельности в коммерческих фирмах, благотворительных фондах, общественных объединениях и других некоммерческих структурах. Он подойдет совершеннолетним сотрудникам, которые развивают добровольчество в корпоративной среде и занимаются решением общественно значимых задач.

В четверг, 12 февраля, в рамках однодневного обучения участники смогут узнать о современных подходах к управлению волонтерами и вовлечении добровольцев в добрые события. В интенсив входят тренинги, интерактивные задания и практические кейсы.

Отдельное внимание уделят нетворкингу. Представители НКО и бизнеса обсудят актуальные вопросы в сфере волонтерства и обменяются эффективными методами создания команд и опытом совместной работы. По завершении обучения будет сформировано коммуникативное пространство для руководителей добровольческих объединений, готовых к общению и развитию культуры добрых дел в городе.

Кроме того, подготовлен интенсив "Первый шаг". К участию в нем приглашаются педагоги профильных предметов и дополнительного образования, советники по воспитанию, вожатые и заместители директоров московских школ. Ограничений по трудовому стажу и опыту волонтерства нет.

Обучение состоится в гибридном формате. Оно пройдет с 13 февраля по 13 апреля. Участники освоят теорию под руководством экспертов в сфере волонтерства, а потом закрепят полученный материал с помощью практики.

В ходе интенсива кураторы будут поддерживать участников и делиться с ними опытом. В числе наставников лучшие выпускники прошлых сезонов программы "Первый шаг". По итогам обучения педагоги представят результаты проделанной работы вместе со своими командами и получат обратную связь.

Регистрация на оба интенсива открыта до 10 февраля включительно на сайте "Мосволонтера".

К волонтерской деятельности в 2025 году присоединились более 180 тысяч москвичей разных возрастов, рассказал ранее Сергей Собянин. Он отметил помощь добровольцев при организации развлекательных и спортивных мероприятий, социальных акций и других проектов. Например, в годовщину Победы в Великой Отечественной войне они активно принимали участие в приуроченных к дате событиях.