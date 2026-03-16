Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 14:01

Культура

Новым директором музея-заповедника "Архангельское" назначена Елена Харламова

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Харламова назначена новым генеральным директором музея-заповедника "Архангельское", сообщила министр культуры России Ольга Любимова в мессенджере MAX.

По ее словам, на своей прежней должности Харламова смогла повысить посещаемость музеев.

"Важным итогом прошедшего года стал и рост числа региональных проектов", – указала Любимова.

Она подчеркнула, что до 2022 года Харламова возглавляла министерство культуры и туризма Московской области.

Как отметила глава Минкультуры, прежний гендиректор Вадим Задорожный принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Она поблагодарила его за совместную работу.

Задорожный возглавлял музей-заповедник с июня 2015 года, сменив на этом посту Андрея Бусыгина. Он также открыл частный музей техники.

Ранее стало известно, что новым директором Государственного музея Владимира Маяковского станет Марина Краснова. С 2019 года она занимала должность заведующей научно-экспозиционным отделом государственного литературного музея "Дом И. С. Остроухова в Трубниках".

культура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика