16 марта, 14:01
Новым директором музея-заповедника "Архангельское" назначена Елена Харламова
Глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Харламова назначена новым генеральным директором музея-заповедника "Архангельское", сообщила министр культуры России Ольга Любимова в мессенджере MAX.
По ее словам, на своей прежней должности Харламова смогла повысить посещаемость музеев.
"Важным итогом прошедшего года стал и рост числа региональных проектов", – указала Любимова.
Она подчеркнула, что до 2022 года Харламова возглавляла министерство культуры и туризма Московской области.
Как отметила глава Минкультуры, прежний гендиректор Вадим Задорожный принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Она поблагодарила его за совместную работу.
Задорожный возглавлял музей-заповедник с июня 2015 года, сменив на этом посту Андрея Бусыгина. Он также открыл частный музей техники.
Ранее стало известно, что новым директором Государственного музея Владимира Маяковского станет Марина Краснова. С 2019 года она занимала должность заведующей научно-экспозиционным отделом государственного литературного музея "Дом И. С. Остроухова в Трубниках".