16 марта, 16:58Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении 172 БПЛА, летевших на Москву, с полудня субботы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 2 вражеских беспилотника, летевших на Москву в понедельник, 16 марта. Таким образом с полудня субботы, 14-го числа, на подлете к городу уничтожено 172 БПЛА, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Он добавил, что на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.
Все беспилотники, летевшие на Москву, были уничтожены системами противовоздушной обороны. Мэр столицы выразил благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.
Из-за атак БПЛА в небе над Москвой и областью были введены ограничения. Работа аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково была частично ограничена. Воздушные гавани стали осуществлять прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.
