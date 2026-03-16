Новости

Новости

16 марта, 16:58

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении 172 БПЛА, летевших на Москву, с полудня субботы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 2 вражеских беспилотника, летевших на Москву в понедельник, 16 марта. Таким образом с полудня субботы, 14-го числа, на подлете к городу уничтожено 172 БПЛА, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Он добавил, что на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Все беспилотники, летевшие на Москву, были уничтожены системами противовоздушной обороны. Мэр столицы выразил благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.

Из-за атак БПЛА в небе над Москвой и областью были введены ограничения. Работа аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково была частично ограничена. Воздушные гавани стали осуществлять прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.

