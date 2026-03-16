Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере МАХ.

Данные меры были приняты по причине закрытия воздушного пространства вблизи авиагавани, пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта. Это в том числе может привести к корректировке рейсов, в связи с чем пассажиров призвали уточнять статус полета на онлайн-табло.

Аналогичная схема работы ранее была объявлена в аэровокзалах Домодедово, Жуковский и Шереметьево. В настоящее время аэропорты перешли на обычный режим работы.

Запреты вводились на фоне начавшейся утром в субботу, 14 марта, массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Всего в сторону мегаполиса был выпущен 161 вражеский беспилотник. Последние два были сбиты примерно в 10:48 16-го числа.

