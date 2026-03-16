В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения на полеты

В столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из поста Росавиации в канале в мессенджере МАХ.

В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что данные меры были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения вводились на фоне начавшейся в субботу, 14 марта, массированной атаки украинских дронов по Москве. В настоящий момент на подлете к городу был уничтожен 161 дрон.

В связи с этим столичные аэропорты не раз обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Узнать статус вылета или прилета пассажирам рекомендовали через онлайн-табло воздушной гавани.

