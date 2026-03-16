16 марта, 09:30Мэр Москвы
Собянин: на подлете к Москве отражена атака более 250 БПЛА на двух рубежах
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Около 250 вражеских дронов уничтожили силы ПВО за последние двое суток непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу", – написал мэр.
Массированная атака украинских беспилотников на город началась в субботу, 14 марта. Общее количество сбитых БПЛА на подлете составило 159.
В связи с этим сейчас столичные аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Узнать статус вылета или прилета они могут через онлайн-табло аэровокзала.
