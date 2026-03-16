Возгорание произошло на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска Краснодарского края в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. В тушении огня задействованы четыре расчета, личный состав пожарных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один пожар произошел ранее на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того, в Тихорецком районе обломки беспилотника повредили две линии электропередачи высокого напряжения.

Спустя некоторое время возгорание на нефтебазе у Тихорецка было полностью ликвидировано. В результате инцидента также обошлось без пострадавших.