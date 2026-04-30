Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Радиостанция "Судного дня" передала новое послание со словом "сексофай". Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее активностью.

Сигнал был зафиксирован в четверг, 30 апреля. Его можно было услышать в 18:58 по московскому времени.

Радиостанция выходила в эфир и 23 апреля. Тогда она передала сразу три новых сообщения. Это были слова "алиментный", "чеченка" и "лазер".

До этого послание прозвучало 20 апреля. В 11:32 по московскому времени передавались слова "принуждение" и "рюшосбой".

