Радиостанция "Судного дня" передала в эфир три новых сообщения

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с тремя новыми посланиями, передал телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радио.

Сообщения прозвучали в понедельник, 13 апреля. В частности, третье послание со словом "китайский" было зафиксировано в 16:02 по московскому времени. До этого в эфире можно было услышать слова "люсоштоф" и "ассамблея".

Ранее сигнал передавался 6 апреля. В этот день в 11:40 по московскому времени в эфире звучали слова "гот" и "блудонатр".

Также радиостанция проявляла активность 3 апреля. Тогда специалисты зафиксировали сигнал "вихорок".