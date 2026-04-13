13 апреля, 16:47Технологии
Радиостанция "Судного дня" передала в эфир три новых сообщения
Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с тремя новыми посланиями, передал телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радио.
Сообщения прозвучали в понедельник, 13 апреля. В частности, третье послание со словом "китайский" было зафиксировано в 16:02 по московскому времени. До этого в эфире можно было услышать слова "люсоштоф" и "ассамблея".
Ранее сигнал передавался 6 апреля. В этот день в 11:40 по московскому времени в эфире звучали слова "гот" и "блудонатр".
Также радиостанция проявляла активность 3 апреля. Тогда специалисты зафиксировали сигнал "вихорок".
