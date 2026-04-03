Новости

Новости

03 апреля, 16:00

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир со словом "вихорок"

Фото: 123RF.соm/mdragan

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением, содержащим только одно слово, передает телеграм-канал "УВБ-76 Логи", отвечающий за мониторинг активности вещателя.

В 15:19 по московскому времени в пятницу, 3 апреля, специалисты зафиксировали сигнал "вихорок".

В последний раз активность радиостанции наблюдалась 1-го числа. Тогда на частоте удалось поймать слово "тегобаск", прозвучавшее после заявления американского лидера Дональда Трампа о НАТО.

Вещатель уже неоднократно выпускал в эфир сообщения после значимых политических событий. Например, в начале марта можно было услышать слово "серосбег". Данный выход в эфир эксперты связали с прошедшим перед этим инцидентом с беспилотниками в Азербайджане.

