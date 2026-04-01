01 апреля, 14:31

Технологии

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир после заявления Трампа о НАТО

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Новое сообщение прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня", после заявления американского лидера Дональда Трампа о НАТО. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

"НЖТИ 86945 ТЕГОБАСК 6605 3566", – приводит СМИ переданное послание, которое прозвучало в 12:57 по московскому времени.

Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО, поскольку Альянс отказался помочь в операции против Ирана.

УВБ-76 представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются монотонные гудящие звуки, из-за чего она получила название "жужжалка". Иногда жужжание прерывается и транслируются слова на русском языке.

Свое название она получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука". Так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом, предназначенную на случай гибели руководства страны.

Официальные лица указывали, что никакие радиостанции в этой системе на самом деле не используются. По версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства для передачи сообщений между собой.

технологииполитика

