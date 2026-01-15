Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир сигнал "ботва". Соответствующая информация появилась в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радио.

Слово прозвучало в эфире в четверг, 15 января, в 19:16 по московскому времени.

Первое сообщение после новогодних праздников УВБ-76 передала 12-го числа. Тогда был получен сигнал "нутошато", значение которого неизвестно.

При этом последнее сообщение 2025 года было передано 29 декабря. В тот день в эфире прозвучало слово "перелаз".