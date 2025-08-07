07 августа, 09:15Наука
Роскомнадзор не стал раскрывать дату создания радиостанции "Судного дня"
Роскомнадзор не стал раскрывать дату создания радиостанции "Судного дня", так как данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах могут предоставляться только государственным органам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Пресс-служба РКН уточнила, что подобная информация может передаваться госорганам исключительно в тех случаях, которые предусмотрены законодательством.
Станция "Судного дня", также известная как радио УВБ-76, издает характерные гудки. Они проигрываются в эфире в перерывах между передачами. Радиолюбители предполагают, что звуки могут использоваться силовыми и военными ведомствами для передачи сообщений между собой.
Свое название радиостанция получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука".
При этом экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин уже опровергал эти слухи, заявив, что никакие радиостанции в этой системе не используются.
