Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Роскомнадзор не стал раскрывать дату создания радиостанции "Судного дня", так как данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах могут предоставляться только государственным органам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Пресс-служба РКН уточнила, что подобная информация может передаваться госорганам исключительно в тех случаях, которые предусмотрены законодательством.

Станция "Судного дня", также известная как радио УВБ-76, издает характерные гудки. Они проигрываются в эфире в перерывах между передачами. Радиолюбители предполагают, что звуки могут использоваться силовыми и военными ведомствами для передачи сообщений между собой.

Свое название радиостанция получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука".

При этом экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин уже опровергал эти слухи, заявив, что никакие радиостанции в этой системе не используются.

