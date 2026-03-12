Президент Чехии исключил покупку энергоносителей у России

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Президент Чехии Петр Павел во время своего визита в Вильнюс заявил, что страна, вне зависимости от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке, не будет покупать энергоносители у России.

Он также указал, что Чехия уменьшила зависимость от российских энергетических источников. Теперь же Прага планирует получать энергоносители с запада и юга. По словам Павла, этого хватит для удовлетворения потребностей страны.

"Это окончательное решение. Его пересмотр с возобновлением поставок невозможен технически", – подчеркнул президент Чехии, общаясь с журналистами.

4 марта Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Европа захочет отказаться от российского топлива. Он также указал на планы Евросоюза, согласно которым через месяц будут введены ограничения на покупку газа из России.

По словам главы государства, в следующем году эти ограничения могут стать еще строже. Поэтому он потребовал от кабмина и отечественных компаний рассмотреть варианты поставок российского газа на новые перспективные рынки.

При этом Путин уточнил, что Москва готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

