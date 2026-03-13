13 марта, 06:56

Гериатр Ткачева: первые признаки старения у россиян появляются после 60 лет

Первые выраженные клинические признаки старения у россиян начинают наблюдаться после 60 лет. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева.

"У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются еще до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает", – цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Ткачевой, в 75–80 лет у россиян зачастую формируется полиморбидность – это когда у людей наблюдается несколько хронических заболеваний, а также появляются гериатрические синдромы: хрупкость, падения, нарушения памяти, снижение слуха, зрения. Именно в этом возрасте чаще всего начинает падать качество жизни, подчеркнула гериатр.

Таким образом, формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, однако биологический возраст и состояние здоровья могут сильно отличаться от паспортного, добавила эксперт.

Ранее Ткачева рассказала, что в России проживают 17 тысяч граждан старше 100 лет. При этом, по ее словам, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 80 лет составляет 7–8 лет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни. Он пояснил, что ранее важнейшим считалось было наращивание продолжительности жизни, лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.

Эксперты выяснили, что изучение языков помогает замедлить старение мозга

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

