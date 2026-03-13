Гериатр Ткачева: первые признаки старения у россиян появляются после 60 лет

Первые выраженные клинические признаки старения у россиян начинают наблюдаться после 60 лет. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева.

"У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются еще до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает", – цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Ткачевой, в 75–80 лет у россиян зачастую формируется полиморбидность – это когда у людей наблюдается несколько хронических заболеваний, а также появляются гериатрические синдромы: хрупкость, падения, нарушения памяти, снижение слуха, зрения. Именно в этом возрасте чаще всего начинает падать качество жизни, подчеркнула гериатр.

Таким образом, формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, однако биологический возраст и состояние здоровья могут сильно отличаться от паспортного, добавила эксперт.

Ранее Ткачева рассказала, что в России проживают 17 тысяч граждан старше 100 лет. При этом, по ее словам, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 80 лет составляет 7–8 лет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни. Он пояснил, что ранее важнейшим считалось было наращивание продолжительности жизни, лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.