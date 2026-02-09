09 февраля, 16:20Общество
В Минздраве рассказали, что в России проживают 17 тысяч граждан старше 100 лет
В России проживают 17 тысяч граждан старше 100 лет. Об этом на расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи" рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
При этом, по ее словам, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 80 лет составляет 7–8 лет.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни. Он пояснил, что ранее важнейшим считалось было наращивание продолжительности жизни, лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.
Глава Минздрава привел в пример инфаркт миокарда, который может развиваться 20–30 лет. Ключевой задачей современной медицины министр назвал раннюю диагностику и предотвращение острых состояний, а не борьбу с их последствиями.