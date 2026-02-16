Форма поиска по сайту

16 февраля, 11:28

Общество

Сильный снегопад придет в Москву 19 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сильный снегопад ожидается в Москве в четверг, 19 февраля. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом, по его словам, аномальные снегопады в Москве начались 16 февраля. В столице в этот день сугробы могут вырасти на 5 сантиметров, а на юге Подмосковья – на 10 сантиметров. До севера Московской области снег может не дойти.

Морозы будут усиливаться во вторник и в среду, 17–18 февраля. В ночь на среду столбики термометров как в столице, так и в области будут находиться на отметке 20–25 градусов ниже нуля.

"В четверг и в ночь на пятницу может выпасть до 20 сантиметров снега. Это очень значительная величина. Сейчас высота снежного покрова составляет 43–44 сантиметра. Она может вырасти к концу недели до 65–75 сантиметров. Это хорошая снежная атака", – сказал Шувалов.

Синоптик отметил, что сильные морозы отступят в конце февраля, однако рано говорить об оттепели. Столбики термометров будут находиться на отметке минус 3–8 градусов.

Снегопады и метели в Московском регионе вызваны облачной спиралью балканского циклона "Вивиана". В связи с непогодой Дептранс столицы призвал горожан передвигаться на метро.

Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы, снежного наката. Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

обществопогодагород

