Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Высота снежного покрова в Москве может обновить максимум зимы в конце рабочей недели, к 20 февраля. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он также отметил, что в четверг, 19 февраля, температура воздуха начнет активно расти, а днем показания термометров вернутся к климатической норме. Потепление будет связано с влиянием южного циклона, который, кроме теплого воздуха, принесет в город новую порцию снега.

В итоге за сутки может выпасть от трети до половины от месячной нормы февраля, а сугробы в столице прибавят еще 10–15 сантиметров. Синоптик напомнил, что пока рекорд текущей зимы по высоте снега принадлежит 30 января (61 сантиметр).

Ранее синоптики рассказывали, что нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной. Декабрь был теплее нормы на 3 градуса, январь холоднее на 2 градуса, а февраль, вероятно, будет близок к нормальным показателям или холоднее ее на 1–2 градуса.

В целом средняя зимняя температура в столице и в Подмосковье фиксировалась на уровне 4–6 градусов ниже нуля, что около нормы или на 1–2 градуса ниже. При этом в 2010 году зимняя температура составляла в среднем около минус 10 градусов, ниже нормы на 6 градусов.