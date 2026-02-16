Минздрав Подмосковья: на Масленицу можно съедать не больше трех-четырех блинов в день

Фото: depositphotos/Belkantus

Обычному человеку без острых заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) можно съедать 3–4 небольших блина в день, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина отметила, что желательно блины употреблять в первой половине дня и не за один прием пищи. По ее словам, людям с сахарным диабетом, повышенным холестерином и ожирением стоит быть осторожнее, а при обострении заболеваний ЖКТ от блинов лучше отказаться вовсе. Детям блины можно давать с 2 лет, но после консультации с педиатром.

В свою очередь, главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева уточнила, что начинать лучше с 1–2 кусочков, постепенно увеличивая количество. Дошкольникам достаточно одного блина, школьникам – двух–трех, подросткам – трех–четырех. Для детей предпочтительнее несладкие начинки: творог, мясо или рыба.

Чтобы снизить калорийность и сделать блюдо полезнее, Пичугина советует использовать цельнозерновую, ржаную, овсяную или гречневую муку, а также жарить на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла. В качестве начинки лучше выбирать нежирный творог, ягоды или фрукты.

Врачи предупреждают, что переедание блинов может вызвать не только тяжесть и вздутие, но и обострение заболеваний пищеварительного тракта: гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического панкреатита, холецистита.

"Если вы все же переели блинов, помочь вам сможет прогулка на свежем воздухе: она ускорит переваривание пищи. Стакан теплой воды или чая с мятой, ромашкой или имбирем успокоит желудок и облегчит вздутие. Кроме того, можно использовать пищеварительные ферменты. Но если спустя один–два часа тяжесть не прошла, появилась боль в животе и рвота, нужно обращаться за медицинской помощью", – поделились в Минздраве.

Ранее стало известно, что около трети россиян считают сметану лучшей начинкой для блинов. Вместе с тем 20% опрошенных указали, что в основном едят блины со сгущенным молоком, а 13% – с икрой. Пятерку закрыли начинки в виде мяса, а также варенья или джемов – 8 и 7% соответственно.