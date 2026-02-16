Форма поиска по сайту

16 февраля, 13:59

Общество

Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты

Фото: depositphotos/samsonovs

Минюст РФ поддержал предложение ввести штрафы за сбор пожертвований на личные карты участников неправительственных организаций, заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Свириденко отметил, что проблема злоупотреблений и нарушений при сборе пожертвований, в частности при сборе средств на личные карты руководителей и сотрудников организаций, поднималась комитетом Думы неоднократно.

По его словам, для решения этой проблемы Минюст считает необходимым закрепить в законе обязанность переводить пожертвования только на счет самой организации, а нарушителей наказывать крупными штрафами.

В мае прошлого года в России предложили запретить сборы пожертвований на личные карты. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Она пояснила, что при пожертвовании на личную банковскую карту сложно понять, на что конкретно потрачены деньги – оказание помощи или кто-то просто их присвоил.

