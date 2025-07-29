"Известия": банки начали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов

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Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой счетов на несколько месяцев из-за операций, которые кажутся банкам подозрительными, сообщает газета "Известия" со ссылкой на жалобы пользователей финансовой платформы.

Клиенты различных банков указывают на то, что средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. В нескольких случаях счета замораживались на срок в полтора-три месяца, а в двух случаях деньги удерживались около полугода.

Причиной блокировок банки называют соблюдение закона, направленного на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма. Сами клиенты также жалуются на то, что службы поддержки препятствуют или задерживают сроки рассмотрения заявления на вывод средств.

В Банке России объяснили, что чаще всего речь идет не о полном аресте, а об ограничении дистанционного обслуживания, при котором операции временно невозможны. Применяемые меры направлены на противодействие дропперам и другим схемам, которые пользуются теневым бизнесом.

Руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что число жалоб выросло после введения ограничений на переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц для тех пользователей, которые попали в базу дропперов.

Экономист Андрей Бархота уверен, что частые блокировки имеют под собой объективные основания, поскольку в финансировании терроризма и экстремизма используются более изощренные и завуалированные формы.

При этом обычные россияне могут попасть в базу ЦБ по ошибке. Например, обманутый мошенниками человек может перевести деньги на счета продавцов криптовалюты, думая, что это безопасный счет, и таким образом невольно вовлекается в незаконные действия. Если клиент оказался в такой ситуации хотя бы один раз, банки будут относиться к нему с повышенным вниманием и в дальнейшем.

Если клиент считает, что его включили в список ошибочно, он может обжаловать это через банк или интернет-приемную ЦБ.

Для того чтобы избежать включения реквизитов в базу данных Банка России и уберечься от дропперства, не стоит переводить деньги по просьбе незнакомых людей и передавать банковскую карту и доступ в онлайн-банк. Также не нужно сообщать реквизиты карты, коды из СМС или пуш-уведомлений.

Если на счет пришли деньги якобы по ошибке, не нужно их никуда пересылать, необходимо обратиться в банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.

Специалист по информационной безопасности Александр Блезнеков в беседе с журналистами отметил, что разблокировка счетов затягивается из-за того, что банки обязаны подробно изучить связанные с блокировкой операции и запросить документы о происхождении средств, кроме того, увеличивается число мошенничества.

Однако аналитик Наталья Мильчакова подчеркнула, что в законах не идет речь о приостановках на полгода. Подозрительную операцию приостанавливают на срок до двух рабочих дней и на 30 дней, если клиент не выходит на связь. Увеличение срока говорит о том, что организация не справляется с потоком подозрительных операций.



"Подозрительным" могут назвать пожертвование на благотворительность или оплату переводом за покупку в овощной палатке или в магазине, предупредила Лазарева. К ним стоит относиться внимательнее, а при сборах на бытовые или общественные нужды рекомендуется использовать сервисы совместного сбора в банковских приложениях.

При переводах знакомым стоит указывать назначение, например "подарок" или "помощь", а работать следует только с продавцами и исполнителями, готовыми заключить договор и выдать чек.

В то же время депутат Госдумы, председатель комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенев посоветовал носить наличные деньги из-за ограничений интернета и перебоев в связи в регионах, сообщает Life.ru.

По его словам, вопросы безопасности – приоритет, а ограничение или отключение интернета – необходимая мера.

"Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные – это не меняет ситуацию кардинально", – отметил Гутенев.

Проблемы со снятием наличных денег возникают редко, поэтому депутат посоветовал снимать крупную сумму за один раз, если это необходимо. Он добавил, что к неудобствам нужно адаптироваться, чтобы снизить в России угрозу беспилотников и других опасных технологий.

"Не стоит превращаться в "хипстера", живущего только в центре Москвы; жизнь не ограничивается комфортом", – заключил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что граждане, которые помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны помнить об уголовном наказании. Клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу, грозит до 3 лет лишения свободы.

До 6 лет лишения свободы со штрафом можно получить за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица.

