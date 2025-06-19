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19 июня, 13:54

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МВД: 2 млн человек могут подпасть под статью о дропперах

В МВД рассказали, сколько человек могут подпасть под статью о дропперах

Фото: depositphotos/belchonock

Фигурантами уголовных дел о дропперах могут стать два миллиона человек после вступления в силу данного закона. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.

"Как только закон вступит в силу, <…> мы к ним, соответственно, придем", – сказал Филиппов в ходе сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой" на полях ПМЭФ.

По его словам, у потенциальных фигурантов еще есть время отказаться от преступной деятельности. Для этого им нужно закрыть мошеннические счета и прекратить передавать аккаунты.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов. Новыми положениями дополняется статья о неправомерном обороте средств платежей.

Согласно документу, за передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций злоумышленнику могут грозить штраф, обязательные работы и даже ограничение или лишение свободы.

В России дропперам может грозить до 6 лет тюрьмы

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