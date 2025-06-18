СФ одобрил закон об уголовной ответственности для дропперов

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении уголовной ответственности для дропперов. Новыми положениями дополняется статья 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

Согласно новому проекту, за передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций злоумышленнику будет назначаться:

штраф до 300 тысяч рублей;

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

ограничение свободы до 2 лет;

принудительные работы до 3 лет;

лишение свободы до 3 лет.

Аналогичное наказание предусмотрено за осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица.

17 июня депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях данный законопроект. Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, тот, кто передает свои банковские данные или данные счетов для вывода похищенных мошенниками миллионов, становится соучастником преступления.

В свою очередь, в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. Для этого нельзя передавать карту третьим лицам и делать переводы по просьбе незнакомцев. При ошибочном переводе ведомство рекомендовало гражданам сразу обращаться в банк. Главное – не принимать участия в противоправных схемах. Банк России начал формировать базу данных о причастных к мошенническим операциям лицах. Туда попадает информация от банков и правоохранительных органов.