МВД: важно не передавать карту третьим лицам, чтобы не попасть в базу дропперов

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Нельзя передавать карту третьим лицам и совершать переводы по просьбе незнакомцев. Это позволит не попасть в базу дропперов, заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в телеграм-канал.

Ведомство также рекомендует при ошибочном переводе сразу обращаться в банк.

"Главное – не участвовать в противоправных схемах", – говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, с 15 мая возможности дропперов для вывода и обналичивания денег будут дополнительно ограничены. Банк России начал формировать базу данных о причастных к мошенническим операциям лицах. Туда попадает информация от банков и правоохранительных органов.

Указанные лица могут ежемесячно переводить не более 100 тысяч рублей, однако включение в базу можно обжаловать. Гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств, подчеркнули в ведомстве.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, подразумевающий введение уголовной ответственности для дропперов. Согласно проекту, за это можно будет получить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом в зависимости от целей граждан, замеченных за дропперством, будут предусмотрены наказания в виде обязательных, исправительных или принудительных работ. В перечень возможных наказаний войдет лишение свободы на срок до шести лет.