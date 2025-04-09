В ЦБ поддержали введение уголовной ответственности за дропперство

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в Центробанке также поддерживают ограничение количества карт на одного человека.

"Потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт – это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", – пояснила глава ЦБ.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопрос введения уголовной ответственности для дропперов должен стать приоритетом работы палаты в апреле и мае. По его словам, поправки в законы следует разработать и рассмотреть в ближайшее время.

"Давайте дадим поручение <…> комитету по безопасности совместно с комитетом по вопросам государственного строительства и законодательства о необходимости внесения соответствующих поправок в закон, для того чтобы внести уголовную ответственность для дропперов", – сказал Володин.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников. Также в срок до 15 июля 2025 года необходимо предоставить инициативы по введению уголовной ответственности для дропперов – людей, которые "обеляют" полученные преступным путем деньги.

Ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, которых привлекает способ заработать "легкие" деньги, сказала зампред Банка РФ Ольга Полякова. Масштаб проблемы вызывает беспокойство у регулятора, уточнила она.