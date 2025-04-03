МВД предупредило о лишении свободы за сдачу аккаунтов в аренду

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Уголовная ответственность грозит гражданам, которые сдают в аренду аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"При передачи аккаунта третьим лицам он будет использован call-центрами для совершения мошеннических действий", – уточнили в телеграм-канале ведомства.

Таким образом, человек становится соучастником преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество", что грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В УБК МВД подчеркнули, что самым молодым установленным участником данной схемы стал десятилетний мальчик, который сдал в аренду свой аккаунт мошенническому call-центру. За это он получил 1 500 рублей.



Ранее Владимир Путин поручил кабмину создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников. Также в срок до 15 июля 2025 года необходимо предоставить инициативы по введению уголовной ответственности для дропперов – людей, которые "обеляют" полученные преступным путем деньги.

