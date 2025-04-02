Путин поручил создать механизм блокировки звонков от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин по итогам совещания с правительством, которое прошло в марте, поручил создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, кабмин вместе с Центробанком, Следственным комитетом, МВД и ФСБ должны к 15 июля представить предложения по формированию такого механизма, куда также включены интернет-злоумышленники. Им поручено рассмотреть вопрос об образовании постоянно действующей структуры.

Вместе с тем российский президент обязал вышеуказанные ведомства с Генпрокуратурой, Росфинмониторингом и Верховным судом предоставить к этой же дате инициативы по введению уголовной ответственности для дропперов.

Закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества был подписан Путиным 1 апреля. Граждане смогут отказываться от рекламных звонков и сообщений, а все телефонные звонки от компаний будут маркироваться, что позволит определить, какое юрлицо говорит с пользователями по телефону.

Кроме того, на "Госуслугах" заработал сервис "Сим-карты", при помощи которого пользователи могут увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека. Благодаря ему россияне могут проверить свои договоры с операторами связи и убедиться, что на их имя не зарегистрированы "серые" сим-карты.

