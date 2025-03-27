Самозапрет на получение иностранных звонков могут ввести в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Возможность самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и территории других государств может появиться в России в сентябре этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Там добавили, что в марте 2026 года также могут запустить сервис на портале "Госуслуги", благодаря которому россияне смогут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.

Россияне с 1 сентября этого года также получат возможность устанавливать доверенных лиц для банковских операций со счетами. Речь идет о доверенных лицах при снятии наличных, совершении переводов средств, включая операции с заемными деньгами.

Ранее депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в феврале.

Проектом предусматривается создание базы голосов мошенников на основе госинформсистемы "Антифрод", обязательная маркировка звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет госорганам и банкам связываться с гражданами с помощью иностранных мессенджеров.