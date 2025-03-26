Депутат Немкин: мошенники предлагают россиянкам бесплатный визит в салон красоты

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Мошенники начали связываться с россиянками от имени якобы "успешных мужчин 30–35 лет" и предлагать бесплатный визит в салон красоты. Чтобы не стать жертвой, нужно соблюдать кибергигиену, сказал в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По словам депутата, злоумышленники используют социальную инженерию для обмана жертв.

"Главная цель атакующих – получить доступ к устройству, используя поддельные сайты и вредоносные приложения. Это позволяет им красть персональные данные, включая пароли и платежную информацию, а также устанавливать удаленное управление смартфоном", – сказал Немкин.

Для защиты от мошенников он порекомендовал критически относиться к любым сообщениям от незнакомых людей в Сети, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать приложения из неофициальных источников.

"Проверяйте сайты, на которых требуется ввод данных: у официальных организаций есть верифицированные страницы и приложения. Кроме того, учетные записи не должны использоваться для регистрации на незнакомых платформах без дополнительной проверки", – подчеркнул депутат.

О мошенничестве могут говорить просьбы установить неизвестное приложение или ввести личные данные, пояснил Немкин, добавив, что пользователям стоит настроить двухфакторную аутентификацию и ограничить приложениям доступ к личной информации.

Депутат также посоветовал в случае подозрения на взлом изменить пароли и проверить устройство на наличие вредоносного ПО.

Ранее в мессенджере Telegram появились фишинговые сообщения, в которых женщин приглашают на якобы омолаживающие процедуры. По информации правоохранителей, аферисты предлагают "бесплатные" процедуры, при этом заявляют, что якобы осталось всего два места.

В МВД напомнили россиянам о бдительности при поиске медицинских услуг, а также призвали проверять перед записью лицензии и отзывы на всех платформах.