Москвичам напомнили о безопасных способах покупки билетов в театры и на концерты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители Москвы могут безопасно приобрести билеты на спектакли и концерты, проходящие в городских культурных учреждениях, через сервис "Мосбилет" на mos.ru, на сайтах билетных агрегаторов или официальных учреждений, а также в кассах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметили в департаменте информационных технологий, мошенники могут создавать сайты-двойники, на которых продают поддельные билеты. Они выманивают у граждан не только фамилию, имя и отчество, но и данные документов. В результате человек теряет деньги, а также передает злоумышленникам личную информацию.

В ведомстве указали, что при планировании культурного досуга важно пользоваться только защищенными ресурсами.

При покупке билетов онлайн нужно обратить внимание на адрес ресурса, сказано в материале. Аферисты зачастую меняют несколько символов. Слева от адресной строки должен быть значок замка, а сам адрес начинаться с букв https. Это указывает на то, что у него есть сертификат безопасности.

Перед вводом личной информации и оплатой билета москвичам следует изучить также сам сайт. Проверить информацию о владельце ресурса, мероприятии и условиях возврата билета.

В сервисе "Мосбилет" есть возможность купить билет в подарок другому человеку. Тем, кто получил на электронную почту сообщение о подарке, нужно проверить адрес получателя. Билеты могут приходить только с адреса, заканчивающегося на @mos.ru.

Если же подарочный билет пришел в виде гиперссылки, следует также внимательно изучить ее адрес и сам сайт, на который она ведет.

В московских театрах и на концертных площадках вступил в силу новый порядок посещения мероприятий. Теперь при покупке билетов с посадочными местами посетители должны будут указывать данные одного из документов. При посещении спектакля или концерта также нужно будет предъявить документ.

Ожидается, что нововведения позволят обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта, а также сделать процесс приобретения билетов более прозрачным и контролируемым.