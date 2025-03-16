Богомолов объяснил, чем новые правила посещения театров выгодны зрителям

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Новые правила продажи билетов смогут защитить зрителей от перекупщиков, заявил режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нам всем просто нужно набраться терпения, чтобы привыкнуть к новым правилам, которые <...> защищают от перекупщиков. Наши премьеры на Бронной традиционно становятся для них лакомым куском, но, например, билеты на показы все той же премьерной "Чайки" после 15 марта уже не так просто найти на сервисах, где принято их перепродавать", – отметил Богомолов.

При этом режиссер признал, что новые правила стали определенным вызовом для театров и зрителей. Однако, по его словам, через полгода все уже привыкнут к новой процедуре проверки билетов. Худрук добавил, что сейчас работа театра проходит в обычном режиме с небольшими отклонениями, как это бывает во время любых нововведений.



"Мы подготовились к действию новых правил. Увеличили количество капельдинеров и в Театре на Бронной, и в Сцене "Мельников". Предупреждаем наших зрителей, чтобы приходили заранее", – рассказал Богомолов.

В рамках пилотного проекта с 15 марта в театрах и на концертных площадках столицы, которые подведомственны департаменту культуры Москвы, вступил в силу новый порядок посещения мероприятий. В соответствии с нововведениями, при покупке билетов с посадочными местами посетители должны будут указывать данные одного из документов, перечень которых опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Между тем в сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок. Новая услуга касается мероприятий, которые пройдут с 15 марта. Чтобы приобрести билет в подарок, нужно поставить соответствующую отметку в электронной форме, при этом указывать данные получателя необязательно.