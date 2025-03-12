На mos.ru ответили на главные вопросы о посещении культурных мероприятий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые правила посещения начнут действовать с 15 марта в театрах и на концертных площадках, которые находятся в ведомстве столичного департамента культуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Правила продажи билетов направлены на обеспечение безопасности посетителей и предотвращения деятельности мошенников и перекупщиков. Кроме того, инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов. Теперь билет, купленный по документам, удостоверяющим личность, не сможет быть передан другому человеку без процедуры переоформления.

Билеты можно приобрести с помощью российского или заграничного паспорта, а также студенческого билета, пенсионного удостоверения, водительских прав, военного билета, карты москвича или именной банковской карты.

При оформлении билетов для детей до 14 лет гражданину необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, карту москвича или его загранпаспорт. При этом в случае, когда пользователь уже зарегистрировал данные о ребенке и информацию о его документах в личном кабинете на mos.ru, он может авторизоваться через Mos ID, и все необходимые сведения будут добавлены в электронную форму.

Жители России из других городов смогут посетить культурные учреждения столицы в соответствии с новыми общими правилами. Иностранцам для покупки билетов нужно будет предоставить паспорт, вид на жительство или другой документ из установленного списка.

Полный перечень первых учреждений, участвующих в пилотном проекте, а также документов, по которым можно купить билеты, доступен на портале mos.ru.

Если гражданин захочет купить несколько билетов, для этого он должен будет указать данные всех посетителей мероприятия, в том числе их документы, фамилию, имя и отчество. Однако на билете будут указаны только персональные данные человека, а не его документы.

Кроме того, для покупки билета нужно ввести номер телефона одного участника мероприятия и его электронную почту, чтобы он смог получить билеты дистанционно. Таким же образом человек сможет получить сообщения от организатора события, напоминание о дате и месте проведения и другую важную информацию.

Чтобы пройти на мероприятие, необходимо предъявить контролеру билет и один из документов с личными данными. При этом не имеет значения, какой именно документ использовался при покупке билета. Важно, чтобы оба документа были из списка допустимых и подтверждали личность одного и того же человека.

В случае покупки билета через сервис "Мосбилет" с использованием Mos ID человек может подтвердить покупку, показав QR-код цифрового билета в городских мобильных приложениях "Моя Москва", "Мой id" или "Госуслуги Москвы".

Кроме того, горожане могут купить подарочный сертификат, который позволит выбрать билеты на конкретное мероприятие. Получатель сертификата самостоятельно выберет мероприятие для посещения через ввод личных данных, а также подтвердит личность любым доступным способом в рамках пилотного проекта.

Однако если у покупателя билета не получается посетить мероприятие, если можно будет вернуть по месту приобретения. При покупке билета по "Мосбилет" возврат доступен на портале mos.ru, а если билет был приобретен на сайте театра или коммерческого оператора, возврат производится в предусмотренном оператором порядке. Помимо этого, билет можно оформить на другого человека.

Билет можно вернуть за десять дней до проведения мероприятия с учетом возврата полной стоимости, за девять дней с учетом 50% возраста, за четыре дня с учетом 30% возврата. Если человек захочет вернуть билет за два или один день до начала события, средства не возвращаются. Однако деньги можно вернуть, если мероприятие не получается посетить по уважительной причине.

Также горожанам посоветовали покупать билеты на сайтах учреждений культуры, через "Мосбилет" или на сайте одного из операторов. "Мосбилет" работает на базе mos.ru, который хранит персональные данные граждан в центре обработки данных Правительства Москвы.

Помимо этого, посетителям столичных учреждений культуры посоветовали приходить на мероприятия за 40 или 30 минут до начала. За это время они успеют оставить верхнюю одежду в гардеробе, найти свое место и ознакомиться с программой события.

Между тем Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького поддержал пилотный проект по введению новых правил продажи билетов в театры. Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что меры позволят горожанам оперативно подбирать интересный им вариант, не посещая десятки других сайтов, а также снижает риск стать жертвой перекупщиков.