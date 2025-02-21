Московские театры рассказали о стабильном спросе на билеты

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве наблюдается стабильный спрос на билеты в театр, при этом на некоторых представлениях ожидается аншлаг. Об этом "Газете.ру" рассказали директора столичных театров.

По словам главы театра "Шалом" Андрея Соколова, на спектакли в марте продано уже 65% билетов. Как отметил собеседник издания, москвичи сталкиваются с проблемой планирования походов в театр, поскольку в Москве вступили в силу новые правила продажи билетов на театральные представления и концерты.

На высоком уровне находятся и продажи билетов в театр "Около". Его директор Константин Заславский связал это с небольшим количеством мест в здании (их всего 100) и ажиотажным спросом в январе-феврале этого года.

В свою очередь, генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) Андрей Борисов отметил, что новые правила продажи билетов не сказались на интересе москвичей к постановкам.

"Это говорит о том, что наши зрители принимают данный проект и готовы продолжать посещать театр по новым правилам. Мы же со своей стороны приложим максимум усилий для того, чтобы посещение МАМТ, как и раньше, оставалось для зрителя комфортным", – сказал он.

В то же время представители сервиса продажи билетов kassir.ru заявили, что по сравнению с началом 2024 года фиксируется снижение спроса. Это может быть связано как с новыми правилами продаж, так и с качеством и количеством представлений, на которые имеются билеты, отметили там.

В Москве с 1 декабря 2024-го упростили покупку билетов на культурные мероприятия. По новым правилам их можно приобрести по одному из документов из утвержденного перечня при помощи Mos ID – аккаунта на портале mos.ru. Нововведения касаются мероприятий, которые будут проходить с 15 марта.

