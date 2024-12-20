В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия с помощью mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия. По новым правилам их можно приобрести по одному из документов из утвержденного перечня при помощи Mos ID – аккаунта на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

С 1 декабря приобрести билеты с посадочными местами в культурные учреждения, подведомственные департаменту культуры, можно по одному из документов из перечня. Он потребуется для предъявления при входе. Нововведения касаются мероприятий, которые будут проходить с 15 марта следующего года.

Купить билеты на культурные мероприятия можно на портале mos.ru в разделе "Афиша".

Кроме того, в скором времени планируется внедрить функцию, по которой QR-коды билетов, купленных при помощи Mos ID, будут показываться в мобильных приложениях "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Мой id" и Russpass.

"После обсуждения с культурным сообществом и изучения пожеланий зрителей мы приняли решение разработать дополнительные комфортные способы покупки билетов и посещения мероприятий", – объяснил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Преимущество покупки билетов при помощи Mos ID состоит в возможности авторизоваться на портале mos.ru не только через учетную запись, но и благодаря подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги".

По словам замруководителя департамента информационных технологий Бориса Фролова, теперь пользователям Mos ID не придется вручную вбивать свои данные. Нужная информация уже будет в форме.

"Сведения о других гостях надо будет указать самостоятельно, однако мы планируем, что до 15 марта появится возможность подгружать в систему приобретения билетов данные родственников, указанных в личном кабинете пользователя на портале mos.ru", – добавил он.

Ранее Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького поддержал пилотный проект по введению новых правил продажи билетов в театры. Ожидается, что появление на mos.ru первых мероприятий федеральных участников станет началом масштабной работы по объединению на одном ресурсе различных возможностей для культурного досуга в городе.

