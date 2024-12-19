МХАТ поддержал пилотный проект по введению новых правил продажи билетов в театры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького поддержал пилотный проект по введению новых правил продажи билетов в театры. Теперь москвичи могут купить билеты на спектакли театра через mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ожидается, что появление на mos.ru первых мероприятий федеральных участников станет началом масштабной работы по объединению на одном ресурсе различных возможностей для культурного досуга в городе, рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. По его словам, это позволит горожанам оперативно подбирать интересный им вариант, не посещая десятки других сайтов, а также снижает риск стать жертвой перекупщиков.

Приобрести билеты можно будет в разделе "Афиша". Ранее там были доступны для покупки билеты только на мероприятия подведомственных городу учреждений.

Тем временем Большой театр начал продажу билетов на январские показы балета "Щелкунчик". Минимальная стоимость билета полной категории на дневной спектакль составит 2,5 тысячи рублей, а максимальная в партере – 25 тысяч. Также есть специальные билеты, включая места с низкой ценовой категорией. На сайте учреждения доступны билеты на 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 12 января.