Большой театр начал продажу билетов на январские показы "Щелкунчика"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Большой театр открыл продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" в январе. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Минимальная стоимость билета полной категории на дневной спектакль (12:00) составит 2 500 рублей, а максимальная в партере – 25 000 рублей. В театре отметили, что представления, проходящие днем, ровно в два раза дешевле тех, что проходят вечером (19:00). Вечерний спектакль оценивается в 5 000 и 50 000 рублей соответственно.

Сейчас на сайте учреждения можно купить билеты на 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 12 января.

Кроме того, гостям доступны специальные билеты, включая места с низкой ценовой категорией. Также россияне от 14 до 22 лет смогут купить билеты по льготной цене в 700 рублей на утренние представления и 1 250 рублей – на вечерние.

Некоторые билеты на "Щелкунчика" в декабре были выставлены на аукцион. Цена одного из таких наборов в ходе торгов достигла свыше 1,25 миллиона рублей.

Балет покажут 30 и 31 декабря в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. В России "Щелкунчика" увидят в прямом эфире в свыше 100 кинотеатрах в 30 городах.

