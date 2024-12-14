Telegraph: в Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика"

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Английский национальный балет поставит новую версию балета "Щелкунчик", ориентированную на феминисток. Об этом пишет издание Telegraph.

В новой интерпретации истории главная героиня Клара проявит свою силу и независимость, и справится со злодеями без помощи Щелкунчика, вдохновленная суфражистками (участницами движения за предоставление женщинам избирательных прав. – прим. ред.).

Авторы считают, что новая версия балета станет отражением "зарождающихся надежд, в особенности для женщин".

В то же время в России новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре можно будет посмотреть, не посещая сам театр. "Щелкунчика" покажут в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

Кроме того, балет "Щелкунчик" покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря в 12:00 по московскому времени.