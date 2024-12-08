Ставка за один билет на "Щелкунчика" в Большом театре 25 декабря выросла вдвое

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимальная ставка на аукционе за один билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 25 декабря в 12:00, составила 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такие ставки были сделаны на билеты во втором ряду партера – с 9 по 11 места. Стартовая стоимость при этом составляла 50 тысяч рублей. Торги начались в воскресенье в 10:00, а завершились в 12:39.

Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей. В такую цену обошлись билеты в партер на первый ряд – 16 и 17 места.

Первый день продажи билетов на представления спектакля "Щелкунчик" стартовал 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Между тем представление можно будет посмотреть, не посещая сам театр – "Щелкунчика" покажут в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

