Большой театр начнет продавать билеты на "Щелкунчика" 2 декабря

Фото: телеграм-канал "Большой театр России-The Bolshoi Theatre of Russia"

Большой театр откроет продажу билетов на представления спектакля "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. В кассах билеты не будут доступны. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

В связи с большим спросом на представление в этом году Большой театр предложил зрителям новый способ покупки билетов на этот спектакль: часть билетов будет доступна для приобретения на аукционе. В нем смогут поучаствовать как физические, так и юридические лица. Часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра.

Начальная цена на комплект из двух билетов на балет на аукционе составляет 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылку на которую опубликовал театр.

Продажи будут доступны ежедневно с 2 по 14 декабря в 10:00. Всего будет показано 18 представлений балета. Первая дата показа запланирована на 17 декабря в 19.00, последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день – утром и вечером.

Также руководство Большого театра впервые организует прямую трансляцию балета "Щелкунчик", что позволит жителям из отдаленных регионов страны посмотреть представление.

Ранее Большой театр ввел новые правила для покупки билетов. Теперь доступны лишь именные билеты по документам, удостоверяющим личность. В случае несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль.

При этом цены на все билеты поднялись в 2–2,5 раза, уточняли ранее СМИ.