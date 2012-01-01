Новые правила продажи билетов на мероприятия защитят москвичей от перекупщиков

В Москве запустят эксперимент по продаже билетов на спектакли и концерты по паспорту. Таким образом жители города будут защищены от перекупщиков, отмечают в Депкульте. Подробнее о том, как будут работать новые правила, – в нашем материале.

По паспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теперь для покупки билетов на спектакль или концерт в некоторых столичных учреждениях потребуется документ, подтверждающий личность. В частности, это можно будет сделать с помощью:

паспорта РФ;

водительского или пенсионного удостоверения;

социальной карты москвича;

студенческого билета.

Кроме того, этот же документ нужно будет предъявить контролеру перед посещением мероприятия. Таким образом зрителя идентифицируют и предотвратят риск того, что его билетом воспользуется другой человек.

Похожие правила уже действуют в Большом театре с 1 октября: приобрести билет в кассе можно, только предъявив паспорт. При покупке билета на официальном сайте зритель самостоятельно указывает свои персональные данные. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.

Где будут действовать новые правила?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эксперимент затронет 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых площадок, подведомственных департаменту культуры. Притом речь идет обо всех мероприятиях, где есть посадочные места. В числе участников проекта:

Московский театр "Современник";

Московский академический театр сатиры;

Московский драматический театр на Малой Бронной;

Культурный центр "ЗИЛ";

Московский концертный зал "Зарядье";

Московский международный дом музыки и другие.

Полный перечень доступен по ссылке.

Когда вступает в силу?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект столичного департамента культуры пилотный. Билеты по новым правилам начнут продаваться с 1 декабря 2024 года и затронут только те события, которые будут проводиться с 15 марта до конца 2025-го.

В случае если билет на спектакль или концерт был приобретен заранее без ввода дополнительных данных, вход на мероприятие будет осуществляться в прежнем формате.