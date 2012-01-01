Новые правила продажи билетов на мероприятия защитят москвичей от перекупщиков

В Москве запустят эксперимент по продаже билетов на спектакли и концерты по паспорту. Таким образом жители города будут защищены от перекупщиков, отмечают в Депкульте. Подробнее о том, как будут работать новые правила, – в нашем материале.
По паспорту
Теперь для покупки билетов на спектакль или концерт в некоторых столичных учреждениях потребуется документ, подтверждающий личность. В частности, это можно будет сделать с помощью:
- паспорта РФ;
- водительского или пенсионного удостоверения;
- социальной карты москвича;
- студенческого билета.
Кроме того, этот же документ нужно будет предъявить контролеру перед посещением мероприятия. Таким образом зрителя идентифицируют и предотвратят риск того, что его билетом воспользуется другой человек.
Где будут действовать новые правила?
Эксперимент затронет 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых площадок, подведомственных департаменту культуры. Притом речь идет обо всех мероприятиях, где есть посадочные места. В числе участников проекта:
- Московский театр "Современник";
- Московский академический театр сатиры;
- Московский драматический театр на Малой Бронной;
- Культурный центр "ЗИЛ";
- Московский концертный зал "Зарядье";
- Московский международный дом музыки и другие.
Полный перечень доступен по ссылке.
Когда вступает в силу?
Проект столичного департамента культуры пилотный. Билеты по новым правилам начнут продаваться с 1 декабря 2024 года и затронут только те события, которые будут проводиться с 15 марта до конца 2025-го.
В случае если билет на спектакль или концерт был приобретен заранее без ввода дополнительных данных, вход на мероприятие будет осуществляться в прежнем формате.