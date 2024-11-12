Россиян предупредили о подорожании билетов в театры до 15% перед Новым годом

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В преддверии новогодних праздников билеты в российские театры могут подорожать в конце декабря – начале января на 5–15%, сообщила Агентству "Москва" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, стоимость билетов на любые мероприятия, в том числе и на театральные постановки, зависит от спроса и предложения.

Долгова обратила внимание, что в репертуарах многих театров есть тематические новогодние и рождественские постановки, которые идут исключительно в этот период. Число спектаклей ограниченно, а количество желающих попасть на них велико, что способствует росту цен.

Эксперт добавила, что даже у официальных посредников цены на билеты всегда выше, чем в кассах самих театров. Это значит, что по мере приближения даты спектакля цены растут.

Ранее театральный журналист, автор блога "Слово Славы" Вячеслав Герасимчук рассказал, как сэкономить при покупке билетов в театр. Он советует приобретать их на старте продаж. По его словам, это связано с тем, что у многих театров есть динамическое ценообразование: чем больше билетов есть на сайте, тем они дешевле, и наоборот.

Еще один способ сэкономить – сходить на предпремьерный показ. Журналист объяснил, что это еще не совсем готовые спектакли, поэтому их можно посмотреть дешевле. Также он советует следить за появлением промокодов. Эксперт отметил, что это один из маркетинговых инструментов театра, который позволяет привлечь зрителей к спектаклю, который продается не совсем хорошо, не снижая при этом цену на сайте, поскольку это не солидно.

