РБК: цены на билеты в российских театрах выросли на 14% с началом сезона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В начале нового театрального сезона средняя стоимость билетов в российские театры увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом и достигла 2 401 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные билетного агрегатора.

В Москве средняя цена билетов составила 3 158 рублей. Год назад билет стоил в среднем 2 907 рублей. Однако количество спектаклей в репертуаре нового сезона увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.

Среди самых популярных постановок этой осенью у россиян оказались мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в МДМ, спектакль "Женщины Есенина" в МХАТ имени М. Горького, "Война и мир" и "Евгений Онегин" в Театре имени Евгения Вахтангова, а также "Идеальный муж" в Театре комедии.

Между тем Большой театр начал продавать только именные билеты, которые можно приобрести только по удостоверяющим личность документам.

В пресс-службе театра отметили, что изменения в правила продажи билетов были введены для борьбы со спекулянтами. Теперь в каждый билет будут занесены персональные данные зрителя, в случае же несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль.