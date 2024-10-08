В "Ленкоме" заявили, что спектакли с артистом Александром Збруевым пройдут по расписанию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Александр Збруев проходит плановое обследование, однако все запланированные с его участием спектакли пройдут по расписанию. Об этом Агентству "Москва" заявил заслуженный работник культуры России, директор театра "Ленком имени Марка Захарова" Марк Варшавер.

Собеседник агентства уточнил, что никто ничего отменять не будет. Обследование Збруева носит профилактический характер.

"У него просто иногда давление скачет, вот мы и отправили его в Боткинскую больницу. Пусть врачи за ним наблюдают", – рассказал Варшавер.

Ранее СМИ писали, что 86-летнего актера 4 октября доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия. Он находился под наблюдением медиков, которые выясняли причину его недомогания.

Позже в "Ленкоме имени Марка Захарова" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме. По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.