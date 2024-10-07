В "Ленкоме" рассказали, что Збруев чувствует себя нормально

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Актер Александр Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме. Об этом РИА Новости сообщили в театре "Ленком" Марка Захарова.

При этом народный артист РСФСР продолжает плановое обследование в больнице после сложной операции. При этом, как рассказывали ранее в театре агентству, Збруев сам приехал в медучреждение.

По информации СМИ, 86-летнего актера 4 октября доставили в столичную больницу из-за плохого самочувствия. Он находится под наблюдением врачей, которые выясняют причину его недомогания.

Вместе с тем в реанимации до сих пор находится российский киноактер и режиссер Василий Ливанов. Артист был доставлен в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии 3 октября. Супруга Ливанова попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа.

