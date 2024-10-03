Супруга Ливанова оценила состояние его здоровья как относительно хорошее

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга актера Василия Ливанова Елена, которая является аниматором и постановщиком анимационных фильмов, оценила состояние его здоровья как относительно хорошее. Об этом сообщает телеканал "360".

По ее словам, сейчас актер находится в больнице. Жена Ливанова попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа.

"Когда он захочет, тогда прокомментирует. Пока нет у него желания. От этой шумихи лучше никому не делается. Так что лучше подождать как-то спокойно и все", – добавила супруга народного артиста РСФСР.

О том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, стало известно 3 октября. Сейчас он находится в реанимации в отделении неврологии.

При этом в конце сентября появилась информация о том, что Ливанов попал в больницу с инсультом. Жена актера Елена не стала опровергать или подтверждать эти сведения. Однако невестка киноактера Екатерина заявила, что он находится дома.

Екатерина уточнила, что у Ливанова возникли проблемы с давлением и низким гемоглобином, но лечение он получает на дому. Также невестка 89-летнего артиста заверила, что все его проблемы соответствуют возрасту. По ее словам, Ливанов иногда проходит обследование в Кремлевской больнице. При этом он ведет активную жизнь.

