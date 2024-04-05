Актер Василий Ливанов опроверг слухи об онкологии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР Василий Ливанов опроверг слухи о том, что у него подозрение на онкологию, сообщает RT.

Актер назвал эти сообщения наглой ложью. По его мнению, кто-то решил спровоцировать его на скандал.

"Со мной все в порядке", – заключил артист.

Ливанов озвучил порядка 300 героев мультфильмов, среди них – Карлсон, Крокодил Гена, Удав из "38 попугаев" и другие. Также он был одним из авторов сценария "Бременских музыкантов". На счету артиста около 40 кинокартин. Наиболее известная среди них – "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Ранее телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения СМИ об инсульте. По его словам, у него все замечательно. СМИ писали, что 47-летнего Куличкова госпитализировали в Московской области якобы из-за инсульта. Также отмечалось, что 23 марта журналист вызывал скорую помощь, но, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался, а на следующий день ему стало хуже.