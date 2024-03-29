Телеведущий Куличков вышел на связь после сообщений об инсульте

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения СМИ об инсульте, передает News.ru.

"Нет, у меня нет инсульта. Все замечательно. Я не знаю, откуда они взяли информацию", – заявил журналист.

Ранее СМИ писали, что 47-летнего Куличкова госпитализировали в Московской области и якобы из-за инсульта. Также отмечалось, что 23 марта журналист вызывал скорую помощь, но, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался, а на следующий день ему стало хуже.

В феврале актрису Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией и обострением астмы. Она рассказала, что дышит тяжело. Однако при этом она выразила уверенность в том, что ее "подлечат".

Чипиженко с 1999 года работает в столичном Театре Луны, зритель также знает ее по ролям в сериалах "Интерны", "Глухарь", фильме "Елки" и других проектах.

